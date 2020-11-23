У російському Санкт-Петербурзі 10 чоловіків побилися після сварки в батьківському чаті одного з месенджерів.
Інцидент стався ввечері 21 листопада у дворі будинку, пишуть Известия.
Судячи із записів з камер спостереження, опублікованих у соцмережах, побилися дві компанії чоловіків. Загалом у бійці взяли участь 10 осіб.
В ході конфлікту почалася стрілянина. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Правоохоронці вилучили газовий та травматичний пістолети. Як повідомили в місцевій поліції, після масової бійки було порушено кримінальну справу, передає РБК.
"Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 213 КК РФ (хуліганство). Один з учасників інциденту, 28 - річний чоловік, затриманий", - розповіли у відомстві.
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За даними поліції у Виборзькому районі Петербурга. Співробітники поліції, що прибули на місце, затримали шістьох учасників конфлікту у віці від 27 до 35 років. Як повідомили в поліції, "конфлікт з батьківського чату переріс у реальне життя".
Відносно шістьох затриманих були складені адміністративні протоколи за ст. 20.1 КпАП (дрібне хуліганство).
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