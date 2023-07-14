Під час атаки був використаний нетиповий дрон, запевняють російські джерела.

У ніч на 14 липня в двох прикордонних областях РФ - Курській і Воронезькій - знову пролунали вибухи.

Близько 00:30 вибухи чули в місті Курчатов, де розташована Курська АЕС, пише Telegram-канал Baza і публікує відео з місця. За інформацією Mash, місто було атаковане підозрілим дроном.

"Атакував Курчатов саморобний дрон на реактивній тязі. Зі слів місцевих, його зупинила ялина, яка росла поруч з будинком. На фото [безпілотника] - тайванська турбіна Kingtech K-210g, яка стояла на БПЛА. Через її звук, місцеві могли прийняти безпілотник за ракету. До цього такі дрони у ЗСУ не зустрічалися", - пише канал.

Telegram-канал Shot з посиланням на джерела повідомляє, що безпілотник вибухнув лише за 4 км від Курської АЕС, а його уламки впали в Курське водосховище.

Курський губернатор Роман Старовойт інформує, що внаслідок падіння безпілотника критичні об'єкти не пошкоджені.

"Вночі у місті Курчатові сталося падіння БПЛА. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. Критично важливі об'єкти внаслідок падіння безпілотника та його подальшої детонації пошкоджено не було. Часткові пошкодження отримав багатоквартирний будинок – у нього посічені фасад та скління", – написав він.

Близько 23 години гучний вибух чули на околиці Воронежа. Губернатор області Олександр Гусєв заявив про збиття трьох безпілотників на околицях.

"Вчора в декількох кілометрах від Воронежа засоби ППО виявили і знищили три БПЛА. Жертв, постраждалих, руйнувань немає", - заявив він.

Курська АЕС - що потрібно знати

Наприкінці 2022 року стало відомо, що російські військові використовують територію Курської АЕС у місті Курчатов та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. В українській розвідці не виключали, що там країна-агресор може зберігати і іранські дрони-камікадзе, якими б'є по Україні.

Також у ГУР МО закликали розглянути та перевірити цю інформацію представників відповідних міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ.

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