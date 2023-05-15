За його словами, Україна - це "руки гідри", яка перебуває далеко за її межами.

Військовий комісар Карелії Андрій Артем'єв заявив, що російські окупанти борються із "реальним сатаною" в Україні.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, на нараді в мерії Петрозаводська Артем'єв заявив, що "росіяни чітко розуміють небезпеку, що стоїть перед країною".

"Сатана є реальним. І до того ж він не один. Україна – це руки, а голова цієї гідри знаходиться в іншому місці", - заявив комісар.

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Масова істерія в РФ

Маячню в Росії верзуть не тільки "пішаки", але й топ-особи. Наприклад Путін - нещодавно він відзначився цинічною заявою - звинуватив США у війні, яку сам розпочав проти України.

Підіграє йому опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Нещодавно він видав дивні роздуми про тероризм. Традиційно, не обійшлося без істерики та образ.

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