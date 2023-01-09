Мін'юст Південної Кореї вважає, що ухилення від призову в армію в Росії не є поважною причиною для надання статусу біженця.

П'ятеро росіян, що втекли від путінської мобілізації в РФ, змушені жити в міжнародному аеропорту Сеула. Місцева влада відмовила їм у наданні притулку.

Про це пише газета The Korea Times. Росіяни пару місяців тому прибули в столичний аеропорт Інчхон і відразу подали заяви на отримання статусу біженців.

Однак, уряд Південної Кореї відхилив їхні заяви на етапі попередньої оцінки. Міністерство юстиції цієї країни вважає, що ухилення від призову в армію не є поважною причиною для визнання їх біженцями. Тепер же вони, імовірно, будуть репатрійовані.

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"Мені не соромно захищати свою країну. Я б пішов добровольцем (воювати), якщо хтось нападе на нас і наразить на небезпеку моїх близьких. Але зовсім інша справа, коли агресором є моя власна країна. Я ніколи не візьму зброю, щоб піти вбивати невинуватих людей в Україні", - сказав журналістам один із росіян.

Поки росіяни живуть в транзитній зоні аеропорту, їжею їх забезпечує місцевий Мін'юст, надаючи на сніданок і вечерю булочку й пакет соку, а на обід рис із куркою.

Тим часом, росіяни оскаржили в місцевому суді відмову Кореї надавати їм політичний притулок. Рішення суду очікується наприкінці цього місяця.

Інший росіянин стверджує, що у нього нібито не було іншого вибору, окрім як втекти з РФ після того, як він отримав повістку. "Я брав участь у багатьох антиурядових мітингах. Одного разу поліція заарештувала мене і побила під час багатогодинного допиту. Мені довелося зробити операцію на зламаному підборідді та носі. Я знав, що мене кинуть на передову (у війні в Україні), тому що я в їхньому чорному списку", - сказав він.

Якщо суд стане на бік чоловіків-утікачів з Росії , їм будуть видані візи G-1, які гарантують тимчасове перебування в Кореї до тих пір, поки вони не пройдуть офіційну процедуру перевірки на статус біженця. Якщо суд винесе рішення проти них, прохачів притулку, швидше за все, депортують на батьківщину.

Міністерство юстиції, зі свого боку, повідомило The Korea Times, що розглянуло їхні заяви про надання статусу біженця відповідно до чинного законодавства. "Процедури перевірки проводилися відповідно до правил, викладених в законі про біженців, який був прийнятий на основі міжнародних стандартів перевірки біженців і справ за кордоном в розвинених країнах", - йдеться в заяві.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військових, що знаходяться в запасі. За даними росЗМІ, після оголошення мобілізації з Росії втекли до 1 млн осіб. Тоді планувалося призвати, за офіційними даними, до 300 тисяч росіян для відправки на забій в Україну.

Наприкінці грудня міністр оборони України Олексій Резніков попередив громадян Росії про те, що путінська влада готується почати нову хвилю мобілізації в січні й закрити кордони для чоловіків призовного віку. За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Росії уже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків за кордон.

За даними української розвідки, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 січня. Очікується, що мобілізувати можуть до 500 тисяч росіян. Цього разу відловлювати й відправляти вмирати на війні проти України будуть також жителів Москви і Санкт-Петербурга.

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