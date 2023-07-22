Російський "ветерани" приніс з собою війну до Підмосков'я.

В Підмосков'ї озброєний чоловік у військовій формі забарикадувався в чужому домі і влаштував стрілянину з прибулими на виклик силовиками.

Інцидент стався в елітному котеджному селищі "Шервуд". Як пише видання "База", невідомий чоловік у військовій формі проник у приватний будинок і там забарикадувався.

Охорона котеджного селища отримала повідомлення про проникненні до одного з будинків і по прибуттю до нього виявила сліди незаконного проникнення, розкидані патрони і ріжки до автоматичної зброї. На зустріч охоронцям з другого поверху спустився чоловік у військовій формі та бронежилеті.

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"Охоронці тут же викликали поліцію, не ризикнувши затримувати незнайомця. Чоловік знаходиться в неадекватному стані — кричить, що влізти в будинок йому наказав Бог, і що нещодавно він повернувся з СВО", – повідомила "База".

Пізніше стало відомо, що прибулі на місце співробітники Росгвардіі почали штурм будинку.

"Чоловік, що захопив будинок в підмосковному Шервуді не здається і прямо зараз стріляє по силовиках", - пише видання Shot.

Видання Mash повідомляє, що охоронці, які спочатку прибули на виклик, були взяті в заручники, але в ході переговорів озброєний чоловік їх відпустив. Також за інформацією видання чоловік кричав, що хоче створити сім'ю і залишитися жити в захопленому ним будинку.

"Зайняв будинок, тому що він продавався і ніким не використовувався. Будинок не чужий, він належить Богу", — сказав злочинець.

Як повідомляють ЗМІ, чоловік озброєний автоматом Калашникова, він назвався В'ячеславом, йому 36 років. Хоча перестрілка йде вже деякий час, даних про постраждалих поки немає. Також ЗМІ пишуть, що з боку захопленого котеджу пролунали два вибухи.

"Ветерани СВО" скоюють злочини в Росії

Коли російські солдати повертаються до Росії з війни, вони часто стають джерелом проблеми для місцевих жителів. Так, досить типовим є випадок, який стався з 23-річним контрактником з Самари Кирилом К. Повернувшись додому у відпустку, він запросив до себе ученицю восьмого класу і згвалтував її.

Багато скарг в російських соцмережах на вагнерівців, що повернулися з війни. Серед яких більшість – достроково звільнені з в'язниці злочинці. Нещодавно, Пригожин пообіцяв відпустити по домівках майже всіх своїх бойовиків.

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