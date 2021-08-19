Міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав інтерв'ю журналу "Вокруг света", де заявив про небезпеку споживацтва. Газета "Взгляд" зробила про це новину, але дала невдалий заголовок. Новина "заграла новими фарбами" і привернула увагу користувачів Twitter.
В інтерв'ю "Вокруг света" Шойгу (який, серед іншого, очолює Російське географічне товариство) вказав на одну з головних загроз людству.
"Висловлю думку, яка, думаю, багатьом не сподобається. Мені здається, людство семимильними кроками йде до власної погибелі. І причина тому - нестримне прагнення до споживання", - заявив він.
"Взгляд" подав цей фрагмент із заголовком "Шойгу сказав, що доведе людство до загибелі". Чимало читачів розцінили таке формулювання як загрозу і натякнули на необхідність змінити заголовок.
Журналісти спробували все виправити, але тільки погіршили ситуацію. Нове формулювання було не краще за старе.
Зрештою видання виправилося, з третього разу.
Як зазначають в TJournal, газета "Взгляд" вважається близькою до влади. У 2005 році її запустив тодішній депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Костянтин Риков.
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Після 2013 року контроль над виданням отримав Інститут соціально-економічних і політичних досліджень, яким керує екс-співробітник уряду Росії Дмитро Бадовський. З 2017 року власником значиться експертний інститут соціальних досліджень, який ЗМІ вважають "мозковим майданчиком" Кремля.