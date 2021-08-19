Видання все ж виправило заголовок, але на це знадобилося три спроби.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав інтерв'ю журналу "Вокруг света", де заявив про небезпеку споживацтва. Газета "Взгляд" зробила про це новину, але дала невдалий заголовок. Новина "заграла новими фарбами" і привернула увагу користувачів Twitter.

В інтерв'ю "Вокруг света" Шойгу (який, серед іншого, очолює Російське географічне товариство) вказав на одну з головних загроз людству.

"Висловлю думку, яка, думаю, багатьом не сподобається. Мені здається, людство семимильними кроками йде до власної погибелі. І причина тому - нестримне прагнення до споживання", - заявив він.

"Взгляд" подав цей фрагмент із заголовком "Шойгу сказав, що доведе людство до загибелі". Чимало читачів розцінили таке формулювання як загрозу і натякнули на необхідність змінити заголовок.

Журналісти спробували все виправити, але тільки погіршили ситуацію. Нове формулювання було не краще за старе.

Зрештою видання виправилося, з третього разу.

Як зазначають в TJournal, газета "Взгляд" вважається близькою до влади. У 2005 році її запустив тодішній депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Костянтин Риков.

Читайте такожОдин міністра РФ Шойгу скупивши нерухомість у Криму на мільярд рублів – ЗМІ

Після 2013 року контроль над виданням отримав Інститут соціально-економічних і політичних досліджень, яким керує екс-співробітник уряду Росії Дмитро Бадовський. З 2017 року власником значиться експертний інститут соціальних досліджень, який ЗМІ вважають "мозковим майданчиком" Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Захаров