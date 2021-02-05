У Москві прихильники опозиціонера Олексія Навального, яких затримали на мирному мітингу, допомогли поліції штовхати автозак, в якому їх везли в СІЗО.
Про це повідомляє Новая газета.
Повідомляється, що з 25 осіб в автобусі були заарештовані тільки п'ять – іншим ув'язненим довелося штовхати автомобіль для ув'язнених, який заглох.
Читайте такожРосіян знову почали лякати українським Майданом на тлі протестів через Навального (відео)
При цьому на записі видно, що затримані посміхаються і жартують, штовхаючи автобус. У той час як самі співробітники правоохоронних органів просто спостерігають за тим, що відбувається.
За інформацією видання, затриманих відвезли в спецприймальник за 137 кілометрів від Москви.
Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram