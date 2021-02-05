Двадцяти ув'язненим довелося штовхати автозак, який заглох.

У Москві прихильники опозиціонера Олексія Навального, яких затримали на мирному мітингу, допомогли поліції штовхати автозак, в якому їх везли в СІЗО.

Про це повідомляє Новая газета.

Повідомляється, що з 25 осіб в автобусі були заарештовані тільки п'ять – іншим ув'язненим довелося штовхати автомобіль для ув'язнених, який заглох.

Читайте такожРосіян знову почали лякати українським Майданом на тлі протестів через Навального (відео)

При цьому на записі видно, що затримані посміхаються і жартують, штовхаючи автобус. У той час як самі співробітники правоохоронних органів просто спостерігають за тим, що відбувається.

За інформацією видання, затриманих відвезли в спецприймальник за 137 кілометрів від Москви.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко