Рідина зберігалась на складіі з 2012 року.

Смертоносний сидр був виготовлений з використанням спиртовмісної рідини, яку вкрали зі складу МВС у Самарській області.

Як повідомляють російські ЗМІ, через напій загинуло вже 30 людей, ще 96 - постраждали. Серед тих, хто вживав сидр, п'ять неповнолітніх та одна вагітна жінка.

В результаті розслідування каналу постачання "Містера Сідра" російські правоохоронці встановили факт розкрадання рідини зі складу ФКУ "Центр господарського та сервісного забезпечення ГУ МВС Росії по Самарській області". Ця партія зберігалася на складі з 2012 року, після вилучення в ході перевірочних заходів.

Відео дня

Наразі звільнено заступника голови МВС по Саратовській області генерал-майора Юрія Сафронова, який курирував діяльність тилових підрозділів, а також начальника ФКУ "Центр господарського та сервісного забезпечення ГУ МВС Росії по Самарській області" полковника Олександра Ремнєва.

Крім того, затримали двох мешканців Самари та сержанта поліції, який охороняв склад. За версією слідства, останній сам пропустив злодіїв до складського приміщення.

У Росії епопея з отруєнням "містером сидром"

Як раніше повідомляв УНІАН, в Російській Федерації на початку червня люди масово отруїлися алкогольним напоєм "Містер сидр".

Сидр в магазини поставляв бізнесмен з Самарської області. Перші скарги на отруєнняя надійшли 3-5 червня. Тоді в Ульяновській області зафіксували 22 випадки отруєння.

Пізніше стало відомо, що в регіоні від отруєння кількість померлих досягає 16 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: