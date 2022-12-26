У пакетах був "щедрий" подарунок - крупи і цукор.

У тимчасово окупованій Донецькій області Росія видала вдовам шахтарів, які були мобілізовані і ліквідовані на війні проти України, чорні пакети. Саме в них рашисти склали святкові подарунки.

Однак для РФ поняття подарунків доволі розтяжне. Так звана "влада" Макіївки вирішила "нагородити" дружин і родичів "мобіків", які вже ніколи не повернуться додому, крупами і цукром.

Вручення подарунків в чорних пакетах, звичайно ж, знімали на відео. Кожен епізод своєї небувалої "щедрості" Росія намагається фіксувати, щоб потім монтувати пропагандистські відео й обманювати росіян.

Відео дня

Вдови "мобіків"-шахтарів отримали по пакету. Як стверджує "влада", у них є все необхідне для життя. Однак навряд чи жінка, яка втратила чоловіка, зрадіє крупі і побутової хімії. Втім, "щедрість" РФ можуть зрозуміти лише росіяни.

Допомога мобілізованим: як Росія балує "гарматне м'ясо"

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ обіцяють мобілізованим військовим, якщо ті зуміють вижити після війни в Україні. Так, "мобіки" нібито отримають масу "переваг", серед яких - безкоштовний протез і квартирний телефон.

А родини росіян, які "дембельнуться" прямо на фронті і вже ніколи не повернуться додому, можуть чекати більш "щедрої" допомоги. Так, родичам ліквідованого мобілізованого з батьківщини Шойгу видали компенсацію дровами.

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