"Соціальні гарантії" для росіян, яким пощастить не загинути на фронті, навряд чи виглядають привабливо.

У РФ розповіли, що зможуть отримати мобілізовані військові, якщо ті зуміють вижити після війни в Україні. Так, "мобікам" обіцяють масу" переваг", серед яких - безкоштовний протез і квартирний телефон.

Про "соціальні гарантії" для мобілізованих росіян повідомили росЗМІ.

Для отримання "пільг" потрібно лише одне. Якщо "мобіку" дивом пощастить вижити на фронті і отримати статус "ветерана бойових дій", він зможе претендувати на першочергове встановлення квартирного телефону. Також росіянам обіцяють протези, крім зубних.

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До переліку "благ" від РФ також увійшли обіцянки житла. Однак квартири зможуть отримати лише ті "мобіки", які встали на облік і стояли в черзі ще до 2005 року. Крім цього, росіянам обіцяють "перевагу на користування всіма видами послуг організацій зв'язку, організацій культури і фізкультурно-спортивних організацій, позачергове придбання квитків на всі види транспорту", а також можливість взяти відпустку в зручний час і брати додаткові 35 днів для відпочинку, але без збереження зарплати.

Навряд чи такі умови мотивуватимуть "мобіків" їхати на війну. Однак в РФ вважають, що безкоштовні протези і квартирні телефони - гідна винагорода.

"Могилізація" в РФ: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових у запасі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

Однак воювати проти України хочуть далеко не всі росіяни. Багато чоловіків втекли з РФ в інші країни. А 6 жовтня УНІАН повідомляв, що сотня "мобіків" з Брянської області відмовилася воювати. Всі вони не хотіли вмирати під Лиманом.

15 жовтня в Бєлгородській області "мобики" влаштували перестрілку. ЗМІ повідомляли, що в результаті інциденту загинули 22 людини. Також у Підмосков'ї вночі підпалили військкомат, і це вже друга спроба росіян спалити саме цю будівлю. На тлі цього в РФ посилили охорону військкоматів.

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