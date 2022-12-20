OSINT-експерти визначили, що світлини нібито з фронту насправді могли бути зроблені під Санкт-Петербургом.

У вересні цього року син ватажка ПВК "Вагнер" Павло Пригожин позував нібито на Донбасі в екіпіруванні НАТО. Втім, ці світлини, скоріше за все, зроблені в РФ.

Як повідомляє розвідувальна спільнота "OSINT Бджоли", за оцінкою аналітика Bellingcat Аріка Толлера, загальна вартість екіпірування Пригожина-молодшого складала майже 2,5 тис доларів. Втім, дослідникам вдалося з'ясувати кілька цікавих деталей.

"Є всі підстави вважати, що насправді син "кремлівського повара" позував для фото у петербурзькому районі Лахта, де він має особняк, і куди замовляв їжу в той самий час", - зазначають експерти.

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Дослідники зазначили, що детальніше про це можна запитати у самого Павла. У його акаунті в Телеграмі можна побачити фото квадроциклу. Кажуть, що Пригожин-молодший - "великий поціновувач покатушок на цьому виді транспорту".

Пригожин-молодший на війні

В середині грудня у ЗМІ з'явилося фото, на якому син Євгена Пригожина позує в екіпіруванні НАТО нібито на Донбасі. З усього комплекту Павла Пригожина тільки наколінники були російськими.

При цьому керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин на початку грудня через свою прес-службу розкритикував колишнього голову "Роскосмоса" Дмитра Рогозіна за появу на публіці у формі НАТО.

"Якби особа в НАТОвському одязі наблизилася до позицій ПВК Вагнера, то думаю, ми відправили б її в пластиковому мішку для впізнання", - сказав тоді Пригожин.

Появу сина в екіпіруванні НАТО він не коментував.

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