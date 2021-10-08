Кисельов каже, що премія миру "одна з найбільш спірних", забувши, що самого Путіна намагалися висунути у лауреати.

Кремлівський пропагандист Дмитрій Кисельов розкритикував Нобелівський комітет після присудження премії миру редактору російської опозиційної "Нової газети" Дмитру Муратову.

Подію він прокоментував іншому ЗМІ з "пулу Кремля".

"Таке рішення девальвує саму премію, важко на неї вже орієнтуватися", – заявив Кисельов.

Також пропагандист підкреслив, що Нобелівська премія миру – одна з найбільш "спірних" номінацій у Нобелівському комітеті.

Читайте такожУ Росії бібліотека закупила для молоді комікс про "подвиги" Сталіна (фото)Переможців премії оголосили 8 жовтня у Стокгольмі. Разом з Муратовим лауреаткою премії стала філіппінська журналістка Марія Ресса.

Муратов і Ресса отримали премію "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, який є передумовою демократії і міцного миру".

Дмитро Муратов – російський журналіст та телеведучий, співзасновник та головний редактор "Нової газети". Він пропрацював на цій посаді з лютого 1995 року по листопад 2017-го, а також із 2019 року по теперішній час.

Як зазначив комітет премії, "Нова газета" – найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

"З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, в тому числі Анна Політковська, яка написала викривні статті про війну в Чечні", – зазначили в комітеті.

Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги".

Раніше самі росіяни неодноразово намагалися висунути на здобуття премії миру російського президента Володимира Путіна, але Нобелівський комітет усі рази ігнорував пропозиції лояльних до Кремля науковців.

Автор: Яна Ставська