Особи жертв авіакатастрофи встановлено шляхом проведення молекулярно-генетичних експертиз.

Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив смерть ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як повідомила керівниця управління зв'язків зі ЗМІ Слідкому РФ Світлана Петренко, особи жертв встановлено шляхом проведення молекулярно-генетичних експертиз.

"У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому у польотному листі", - зазначила Петренко.

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Польотний лист літака Пригожина

Нагадаємо, що у день авіакатастрофи, 23 серпня, російське державне агентство "Росавіація" підтвердило загибель Пригожина та Уткіна.

За даними авіакомпанії на борту літака Embraer - 135 (EBM-135BJ) перебували наступні пасажири: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члени екіпажу: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, другий пілот; Raspopova Kristina, бортпровідник.

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