Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив смерть ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.
Як повідомила керівниця управління зв'язків зі ЗМІ Слідкому РФ Світлана Петренко, особи жертв встановлено шляхом проведення молекулярно-генетичних експертиз.
"У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому у польотному листі", - зазначила Петренко.
Польотний лист літака Пригожина
Нагадаємо, що у день авіакатастрофи, 23 серпня, російське державне агентство "Росавіація" підтвердило загибель Пригожина та Уткіна.
За даними авіакомпанії на борту літака Embraer - 135 (EBM-135BJ) перебували наступні пасажири: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члени екіпажу: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, другий пілот; Raspopova Kristina, бортпровідник.