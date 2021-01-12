У Пітері таксист дивився порно та самозадовольнявся перед пасажиркою.
Читайте такожУ Росії шизофренік два місяці змушував викрадену дитину дивитися порноРозповідь росіянки опублікував Telegram-канал Lifeshot.
Під час поїздки чоловік цікавився у дівчини, коли у неї був перший секс. За її словами, спочатку їй здалося, що він дивиться порно, але потім це стало очевидно.
"Він не соромився, врубив собі звук голосніше", – зазначила вона.
"Раптом він різко зупиняється, розстібає свій ремінь безпеки і такий каже: "Зараз, дівчина, дві хвилини. І починає наярювати... Якесь моральне зґвалтування", – розповіла дівчина.
За завдану моральну шкоду служба таксі запропонувала клієнтці промокод на три безкоштовних поїздки.
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