Він вважає, що нападниками керували за допомогою чипів.

Екс-глава російського бюро Інтерполу заявив, що західні спецслужби нібито імплантували чіпи в мізки терористів, які напали на людей у "Crocus City Hall".

В ефірі пропагандистської програми "Время покажет" генерал-майор Володимир Овчинський навів як приклад проєкт Neurolink американського мільярдера Ілона Маска, у рамках якого свиням вживили мікрочіпи для зв'язку мозку з комп'ютером.

"Виродкам відключили свідомість. Найімовірніше, у комплексі діяли психотропні речовини, нейропсихологічне...це саме... програмування. І можливо, це теж покаже експертиза, і чипи вставлені. Тому що зараз нейробіологія дає змогу керувати людиною", - сказав Овчинський.

Теракт у Москві: останні новини

Нагадаємо, 22 березня в Москві озброєні люди зайшли в концертний зал і відкрили вогонь по людях. Потім вони підпалили будівлю і втекли.

Цей теракт став найсерйознішим за останні 20 років. Сполучені Штати Америки публічно попереджали, що в Москві може статися такий напад, також у Білому домі заявили, що передавали Москві цю інформацію.

Відповідальність за масштабний теракт взяла на себе ІДІЛ. Путін заявив, що злочин "було скоєно руками радикальних ісламістів", однак переконує росіян, що були якісь "замовники".

Спочатку Росія натякала на можливу причетність України, а вже пізніше прямо звинуватила Київ у причетності. Жодних доказів цього у них немає.

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