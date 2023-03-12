Російський терорист Ігор Гіркін вважає, що ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин повинен сидіти за ґратами, а не мріяти про похід у політику. Напередодні "кухар Путіна" натякнув на політичні амбіції.
У відео, опублікованому в соцмережах бойовиків, Пригожин каже, що після боїв за Бахмут група "Вагнера" буде неминуче розширюватися, натякаючи на похід в політику.
"Артемівськ (Бахмут) ми візьмемо. Після цього ми почнемо потихеньку перезавантажуватися. Далі ми перейдемо в нову стадію - почнемо набирати людей у різних регіонах. Цих людей ми плануємо набирати. ПВК "Вагнер" повинна перетворитися в "армію з ідеологією", - розмріявся Пригожин.
Після чого кола "воєнкорів" заявили, що цим відео Пригожин "підписав собі вирок".
Рашистська аудиторія разом з Гіркіним відкрито незадоволена тим, як безглуздо Пригожин використовує ресурси найманців у штурмах.
У зв'язку з чим Гіркін заявив, що Пригожина "за справедливістю" мають "щонайменше посадити". "А взагалі-то по ньому військовий трибунал плаче. Але я ніяк не здивований, що сам "кухар" і люди, що стоять за ним, плутають справедливість з "поняттями". Бо "народжений повзати - літати не може", - висловився терорист.
Пригожин і Гіркін - конфлікт між окупантами
Конфлікт Гіркіна і Пригожина перейшов в активну фазу, коли ватажок "вагнерівців", незадоволений його критикою, покликав терориста повоювати в ПВК. На що Гіркін відповів відмовою.
Тоді Пригожин сказав, що все одно знайде бойовика і відправить його до "вагнерівців".
Гіркін відомий за критиці Шойгу і Путіна. Він вважає, що російська кадрова армія могла б ефективніше вбивати українців і захоплювати міста без зайвих втрат.
Сам Пригожин, як писали ЗМІ, сподівається завдяки полю бою та коштом "вагнерівців" й провоєнної аудиторії, що його підтримує, побудувати собі політичну кар'єру у Росії. Вплив його на Путіна останнім часом зростає.