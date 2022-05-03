Гіркін додав, що натомість вбиті відомі командири, котрі "справді воювали".

Підконтрольний ФСБ терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) зізнався, що за вісім років окупації Росія перетворила Донбас на "заповідник лайна".

Про це він розповів у своєму блозі.

"Замість того, щоб там будувати вітрину "русского мира", будували якийсь заповідник лайна, поставивши на чолі патентованих шахраїв, куди далі... і створивши умови, коли люди на Донбасі вже жили гірше, ніж в Росії і набагато гірше, ніж в Україні", - висловився бойовик.

Гіркін додав, що натомість вбиті відомі командири, котрі "справді воювали".

"Їх убили, тому що вони заважали поставити у владі ось це лайно, яке руйнувало квітучий регіон Донбас. Принаймні для України він був квітучим", - уточнив терорист.

За його словами, руйнування, які прийшли услід за росіянами, позначилися й на самих людях.

"Доходи реально впали, влада показала, що весь цей "русский мир" для неї нічого... жодне г***о, яке треба було терміново міняти в 2014 році, ... вони всі на своїх місцях. І, як і раніше, блискуче нами керують, просто дивовижно... Ми все це бачимо по "спецоперації", коли тепер обстрілюють Донбас, Російську Федерацію...", - поділився бойовик.

Як писав УНІАН, раніше Гіркин заявляв про наміри України вдарити по Кримському мосту у зручний для цього час, що стривожило місцевих зрадників.

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