Підконтрольний ФСБ терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) зізнався, що за вісім років окупації Росія перетворила Донбас на "заповідник лайна".
Про це він розповів у своєму блозі.
"Замість того, щоб там будувати вітрину "русского мира", будували якийсь заповідник лайна, поставивши на чолі патентованих шахраїв, куди далі... і створивши умови, коли люди на Донбасі вже жили гірше, ніж в Росії і набагато гірше, ніж в Україні", - висловився бойовик.
Гіркін додав, що натомість вбиті відомі командири, котрі "справді воювали".
"Їх убили, тому що вони заважали поставити у владі ось це лайно, яке руйнувало квітучий регіон Донбас. Принаймні для України він був квітучим", - уточнив терорист.
За його словами, руйнування, які прийшли услід за росіянами, позначилися й на самих людях.
"Доходи реально впали, влада показала, що весь цей "русский мир" для неї нічого... жодне г***о, яке треба було терміново міняти в 2014 році, ... вони всі на своїх місцях. І, як і раніше, блискуче нами керують, просто дивовижно... Ми все це бачимо по "спецоперації", коли тепер обстрілюють Донбас, Російську Федерацію...", - поділився бойовик.
Як писав УНІАН, раніше Гіркин заявляв про наміри України вдарити по Кримському мосту у зручний для цього час, що стривожило місцевих зрадників.