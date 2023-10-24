За попереднім висновком лікарів смерть Володимира Некрасова настала в результаті гострої серцевої недостатності.

Помер глава однієї з найбільших нафтових компаній Росії "Лукойл" Володимир Некрасов.

Як повідомили в прес-службі компанії, за попереднім висновком лікарів смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності. У компанії відзначили, що Некрасов майже 50 років присвятив роботі в нафтогазовій галузі.

Працював на посадах першого віце-президента компанії, радника президента і голови ради директорів, "завжди демонструючи видатні управлінські здібності".

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Некрасов став третім топ-менеджером "Лукойлу", який помер за останні два роки від початку війни на Україні.

Володимир Некрасов - що про нього відомо

Некрасов був обраний головою ради директорів "Лукойлу" у 2022 році, після смерті попереднього голови Ради Равіля Маганова.

В останньому опублікованому "Лукойлом" списку афілійованих осіб (за друге півріччя 2021 року) Некрасов в списку акціонерів не значиться. З бази СПАРК випливає, що він продав свою частку в розмірі 0,042% в 2018 році. При цьому в даний час він є співвласником компанії ТОВ "ІФГ" з чистим прибутком за 2022 рік 1,7 млн руб.

Дивні смерті топ-менеджерів "Лукойлу"

У травні 2022 року в Митищах був знайдений мертвим топ-менеджер "Лукойлу" Олександр Суботін. ЗМІ писали про те, що він лікував похмілля у шамана.

У вересні 2022 року голова "Лукойлу" Равіль Маганов помер, випавши з вікна московської лікарні. Однак у нафтовій компанії заявили, що Маганов "помер в результаті важкої хвороби".

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