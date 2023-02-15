У Держдумі РФ почалася справжня епідемія Covid-19 напередодні послання диктатора, яке заплановане на 21 лютого.

У Держдумі РФ депутати масово захворіли коронавірусом: діагнози про наявність Covid-19 підтвердили мінімум у 15 осіб в рамках тестування, яке Кремль організував напередодні послання російського диктатора.

Відзначимо, що мова йде про запланований виступ Володимира Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого. Як повідомив місцевий депутат Леонід Парфьонов, відповідні тести на коронавірус члени Держдуми здали 14 лютого. Вже сьогодні з'ясувалося, що з 370 тестів 15 виявилися позитивними.

"Вчорашнє тестування депутатів Держдуми на коронавірус виявило 15 позитивних результатів з 370 здали", - написав він в Telegram.

Спецагенти ФСБ контролюють здоров'я Путіна й збирають за ним фекалії

Нагадаємо, що спецагенти ФСБ РФ взяли під посилений контроль здоров'я російського диктатора Володимира Путіна після новин про погіршення його самопочуття. Щодня його супроводжують близько десятка лікарів, які маскуються під звичайних охоронців.

За даними ЗМІ, особливу роль у цій справі довірили одному з агентів: він збирає екскременти російського президента для того, щоб приховати можливі проблеми зі здоров'ям Путіна. Також їх регулярно віддають на відповідні аналізи.

Наразі відомо про два випадки зі збором екскрементів Путіна: у 2019-му році під час візиту Путіна в Саудівську Аравію, а також під час його поїздки до Франції у 2017-му.

Вас також можуть зацікавити новини: