Педагога затримали, а у її телефоні нібито знайшли листування з куратором.

У Криму російські окупанти затримали вчительку російської мови за спробу підпалу військкомату.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT з посиланням на джерело, у телефоні 51-річної вчительки нібито знайшли листування з куратором.

Напередодні близько сьомої вечора прийшла до комісаріату у Феодосії на Земській вулиці та кинула в будівлю коктейль Молотова. Пляшка не долетіла і розбилася на асфальті. Полум'я спалахнуло і майже одразу згасло, на військкомат вогонь не перекинувся. Ніхто нібито не постраждав.

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"Жінку затримали працівники комісаріату. Виявилося, що вона викладає російську та літературу в одній зі шкіл Феодосії. Нині з педагогом працюють силовики", - пише канал.

Підпали окупаційних військкоматів

У Росії регулярно намагаються підпалити військкомати, а ФСБ навіть звинувачувала у цьому Україну. Нещодавно У Первоуральську пенсіонерка двічі намагалася підпалити військкомат. Після затримання зізналася, що її на це змусили телефонні шахраї.

В РФ суд засудив 22-річного слюсаря Кирила Бутиліна до 13 років колонії суворого режиму за підпал Військкомату в Луховіцах Московської області.

Через війну з Україною вартість оформлення військових квитків У Москві зросла вдвічі.

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