На фото видно, що літак повністю охоплений полум'ям.

У мережі з'явилися фото палаючого ТУ-22М3, знищеного вчора після удару безпілотників по військовому аеродрому Сольці в Ростовській області.

Так, на фотографіях, які поширюють російські телеграм-канали, видно літак, повністю охоплений полум'ям.

Російське Міноборони раніше повідомляло, що постраждав тільки один літак, хоча судячи з фото, слово "постраждав" тут значно применшено, літак явно відновленню не підлягає.

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У той же час ряд пабліків пишуть, що під удар потрапили два літаки, просто другий був пошкоджений менше, ніж той, що на фото.

Атака на аеродром у Сольцях - що відомо

Вчора в Росії повідомили про атаку дрона на військовий аеродром Сольці у Новгородській області, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. У Міноборони РФ заявили, що в результаті пожежі пошкодження отримав один літак.

У той же час, на думку експертів, в Росії схильні занижувати втрати, так що пошкоджених літаків могло бути більше. За свідченнями очевидців, пошкоджено було щонайменше два літаки.

Після вибуху решта літаків спішно перемістили на аеродром Оленья в Мурманській області.

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