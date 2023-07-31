Два безпілотники змогли обійьти російську ППО та вдарили по знаменитих хмарочосах.

Працівники Федеральної служби охорони, що охороняють Кремль і Мавзолей Леніна, знали про атаку на "Москву-Сіті" щонайменше за годину до першого удару.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", приблизно о 2:20 спецслужби почали сповіщати чергові частини столиці, що потрібно готуватись до чергової зустрічі "гостей". У спецповідомленні йшлося, що три БПЛА виявлені в районі Калуги за 120 кілометрів від Москви, а орієнтовний час підльоту – близько однієї години.

Один із безпілотників вдалося збити силами ППО в Одинцовському районі. А ще два зуміли проскочити лінію оборони та їх помітили вже на підльоті до висоток на Пресненській набережній. Про те, що атакують хмарочоси, повідомили водії громадського транспорту.

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Перший удар о 3:15 прийшовся до офісу Міністерства цифрового розвитку. Площа пошкоджена – понад 500 кв. Через 36 хвилин другий безпілотник врізався в ОКО-2 – зруйновано понад 450 кв. Вибуховими хвилями зачепило висотки, що стояли поруч. Усього розбито 188 склопакетів.

Вже в день москвичі у паніці "завалили" поліцію повідомленнями про невідомі літальні апарати. Поліцейський-водій Андрій Романенко взагалі заявив, що бачив 5 БПЛА з крилами на висоті 4 кілометри, що рухалися в центр.

"Що це були за безпілотники, встановити так і не вдалося, натомість вразливого заявника колеги проводили відсипатися додому", - пише канал.

Остання атака на Москву

30 липня від удару безпілотників постраждав IQ-квартал в "Москва-Сіті". Ударом пошкоджено офіс Мінцифри країни-агресора.

Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби. Мер Москви Сергій Собянін заявив про "атаку українських безпілотників".

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