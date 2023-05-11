Росіяни губляться у своїй столиці. Люди на вулицях запитують один одного, як пройти у те чи інше місце.

У Москві для боротьби з дронами обнулили штатну роботу сервісів, що надають послуги на основі точних геолокаційних даних.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", шляхом введення в односторонньому порядку обмежень на роботу певних протоколів зв'язку Яндекс-навігатор та інші відкотилися приблизно на рівень 2010 року. Геолокаційні служби не в змозі визначити точне розташування, швидкість та напрямок руху пристрою.

"Результатом стало, що навігація у пристроях працює дуже не точно. Люди один у одного питають, як і куди пройти. Додаток із рухом громадського транспорту працює з великою похибкою, видає неправильні дані", - зазначає проект.

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Переполох в Москві

Раніше безпілотники літали тільки у прикордонних містах РФ, а тепер вільно почуваються у небі над Москвою. 3 травня в небі Москви помітили невідомий БПЛА, який пілотував на дах однієї з будівель Кремля й став причиною пожежі.

Після цього мер Москви Сергій Собянін офіційно заборонив запуск безпілотників у небі над містом. Він заявив, що таке право залишається лише за чиновниками і силовиками, проте про саму атаку на Кремль прогнозовано промовчав.

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