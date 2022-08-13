Губернатор області заявив, що постраждалий у тяжкому стані у реанімації.

Неповнолітній житель Бєлгородської області Російської Федерації позбувся кисті однієї з рук. Трагічний інцидент стався, коли підліток намагався розібрати снаряд.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

За його словами, інцидент стався в прикордонному селищі Червоний Жовтень. В результаті вибуху у підлітка пошкоджено обличчя і око, він втратив кисть однієї з рук. Його госпіталізували у важкому стані в реанімацію і планують відправити до Москви на лікування.

При цьому чиновник закликав батьків Бєлгородської області стежити за дітьми.

"Не можна брати в руки небезпечні предмети! Будь ласка, поясніть їм, що не варто наближатися до військової техніки або до розташування військових частин", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Росії військові вирішили вчинити "жест доброї волі" і "звільнили" Бєлгородську область від житлового приватного будинку і однієї бойової машини піхоти. Екіпаж БМП протаранив житло.

В результаті інциденту постраждали люди. Будинок сильно зруйнований, проте пропагандистські ЗМІ замовчують про те, що трапилося і не повідомляють про причини чергового "жесту доброї волі".

Вас також можуть зацікавити новини: