У посилці шукали вибухівку.

У Москві невідомий відправив військовому кореспонденту посилку зі статуеткою.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, сьогодні вдень у відділення компанії експрес-доставки "СДЕК" прийшла посилка на ім'я військового кореспондента російського пропагандистського телеканалу "Зірка" Костянтин Ісаєва. Через дві години у відділення подзвонили співробітники Служби безпеки з вимогою закрити пункт видачі.

Причиною стало те, що в одній з посилок може бути статуетка з вибухівкою. Під час перевірки її не знайшли. Сам Ісаєв заявив, що "завжди не відчуває себе в безпеці" через свою роботу.

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Російські пропагандисти побоюються статуеток

Нагадаємо, на початку квітня на сходці фанатів російського пропагандиста Владлена Татарського стався вибух, в результаті якого загинув воєнкор.

Повідомлялося, що вибуховий пристрій був у статуетці, яку йому подарувала одна з учасниць заходу. Дівчину затримали, їй закидають статті про теракт і незаконний обіг вибухових речовин.

У Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що вбивство Татарського нібито спланували спецслужби України разом з членом Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Вчора стало відомо, що політологи, військові експерти і воєнкори, які підтримують війну, отримали поштою п'ять гіпсових бюстів радянського маршала Георгія Жукова.

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