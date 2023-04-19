Сапери нічого небезпечного в коробці не виявили.

П'ять гіпсових бюстів радянського маршала Георгія Жукова невідомі відправили російським політологам, військовим експертам і воєнкорам. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, один з одержувачів загадкових подарунків, пам'ятаючи досвід ліквідованого пропагандиста Владлена татарського, злякався і викликав поліцію.

Коробки з бюстами були відправлені кур'єрською службою СДЕК таким людям:

військовому експерту Костянтину Сівкову;

"воєнкору" Владиславу Шуригіну;

кореспонденту пропагандистської "Звезда" Костянтину Ісаєву;

політтехнологу Тимофію Сергійцеву, який написав скандальну статтю "Що Росія має зробити з Україною?";

фотокореспонденту пропагандистського агентства ТАСС Михайлу Терещенку.

Всі п'ятеро мешкають в Москві. Після отримання посилки від такого собі Нікіти Баріна з Ульяновська Сівков не наважився її розпаковувати і вирішив викликати поліцію. Сапери, що прибули, нічого небезпечного в коробці не виявили.

Відео дня

Відомо, що бюсти замовили через "ВКонтакте" у майстерні з Ульяновська, її ж співробітники відправили їх за адресами, які назвав замовник – такий собі Саньок Білозеров, який оплатив замовлення з карти якогось Кирила Небогатова. Зараз замовника намагаються розшукати. Про нього практично нічого невідомо. У його профілі в соцмережі зазначено, що він закінчив військову академію в Смоленську, в стрічці – дописи на підтримку війни проти України.

Смерть воєнкора Владлена татарського - що повідомлялося

На початку квітня на творчому вечорі російського "воєнкора" і пропагандиста Владлена Татарського прогримів вибух. Пропагандист був ліквідований. Цей момент потрапив на відео.

ФСБ РФ звинуватила у вбивстві місцеву жительку Дарину Трепову, що фігурувала в базах російських силовиків як учасниця антиурядових акцій протесту. На зустрічі дівчина подарувала пропагандисту бюст з вибухівкою.

Передбачається, що бюст був начинений пластидом, випадковму вибухові запобігав спеціальний магніт. Після того, як дівчина прибрала його, бомбу змогли дистанційно привести в дію.

Традиційно російські силовики і пропагандисти заявляють, що в цій історії нібито є "український слід".

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