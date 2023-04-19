П'ять гіпсових бюстів радянського маршала Георгія Жукова невідомі відправили російським політологам, військовим експертам і воєнкорам. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, один з одержувачів загадкових подарунків, пам'ятаючи досвід ліквідованого пропагандиста Владлена татарського, злякався і викликав поліцію.
Коробки з бюстами були відправлені кур'єрською службою СДЕК таким людям:
- військовому експерту Костянтину Сівкову;
- "воєнкору" Владиславу Шуригіну;
- кореспонденту пропагандистської "Звезда" Костянтину Ісаєву;
- політтехнологу Тимофію Сергійцеву, який написав скандальну статтю "Що Росія має зробити з Україною?";
- фотокореспонденту пропагандистського агентства ТАСС Михайлу Терещенку.
Всі п'ятеро мешкають в Москві. Після отримання посилки від такого собі Нікіти Баріна з Ульяновська Сівков не наважився її розпаковувати і вирішив викликати поліцію. Сапери, що прибули, нічого небезпечного в коробці не виявили.
Відомо, що бюсти замовили через "ВКонтакте" у майстерні з Ульяновська, її ж співробітники відправили їх за адресами, які назвав замовник – такий собі Саньок Білозеров, який оплатив замовлення з карти якогось Кирила Небогатова. Зараз замовника намагаються розшукати. Про нього практично нічого невідомо. У його профілі в соцмережі зазначено, що він закінчив військову академію в Смоленську, в стрічці – дописи на підтримку війни проти України.
Смерть воєнкора Владлена татарського - що повідомлялося
На початку квітня на творчому вечорі російського "воєнкора" і пропагандиста Владлена Татарського прогримів вибух. Пропагандист був ліквідований. Цей момент потрапив на відео.
ФСБ РФ звинуватила у вбивстві місцеву жительку Дарину Трепову, що фігурувала в базах російських силовиків як учасниця антиурядових акцій протесту. На зустрічі дівчина подарувала пропагандисту бюст з вибухівкою.
Передбачається, що бюст був начинений пластидом, випадковму вибухові запобігав спеціальний магніт. Після того, як дівчина прибрала його, бомбу змогли дистанційно привести в дію.
Традиційно російські силовики і пропагандисти заявляють, що в цій історії нібито є "український слід".