Виявилося, що військовому РФ неправомірно подовжили контракт, через що він не може поїхати додому.

Головне управління розвідки Міноборони України отримало нове перехоплення розмов окупантів. Військовий РФ зателефонував своїй дружині та благав її про допомогу. Рашист жаліється, що він потрапив у справжнє пекло під Ізюмом на Харківщині.

Перехоплення розмови окупанта з'явилося у Telegram-каналі ГУР МО.

Так, військовий РФ розповів своїй дружині про неправомірне пролонгування контракту. Він благає її про допомогу, адже не може повернутися додому. Окупант скаржиться на важку ситуацію, у яку він та інші військові РФ потрапили під Ізюмом, де йдуть бої. Рашисти отримують від ЗСУ "на горіхи".

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"Тут йдуть бої, п*здець... Це мрак... У нас тут п*здорізи кожного дня... Я не можу тобі усього розповісти, давай, я дуже тебе кохаю. Допомагай, піднімай усіх на вуха", - каже окупант та ледь не плаче.

Дружина рашиста теж плакала. Вона каже, що дивиться новини та розуміє, що коїться на Ізюмському напрямку. Цікаво, що рашист скаржиться на пекло та благає про допомогу, але не забуває нагадати дружині, що він продовжує отримувати гроші.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що полонений окупант зізнався, що вбивав українців за гроші і квартиру.

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