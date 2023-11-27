На фронт окупант потрапив із колонії, де відбував покарання за статею про наркотики.

"Русский мир" продовжує пробивати чергове дно. Цього разу російські чиновники настільки загралися у "Z-патріотизм", що назвали 5 "А" клас пермської школи на честь засудженого за наркотики найманця "Вагнера".

Як повідомляє "Астра", 24 листопада 5А пермської школи №47 було "офіційно присвоєно назву "клас імені героя СВО Асадова Самада Чингізовича".

Самад потрапив на війну прямісінько з колонії. Останній його кримінальний термін - за спробу провезти на територію колонії близько п'яти грамів гашишу, кілька таблеток mdma і менше п'яти грамів амфетаміну. На той час "герой" уже сидів за 228 статтею КК РФ. Передбачалося, що Асадов повинен пронести психоактивні речовини на територію колонії та вживати їх разом з іншим ув'язненим. За це він у 2018 році отримав понад 10 років ув'язнення.

Відео дня

"Самад загинув від осколкового поранення в шию в січні 2023 року під час облоги Бахмута", - пише канал.

Інші новини "русского мира"

У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. На момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому до маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.

Згодом стало відомо, що у Воронезькій області РФ маніяк з електрошокером напав на школярку, зґвалтував та вкрав її iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: