Небезпечного педофіла шукають. На його рахунку могла бути не одна жертва.

У Воронезькій області РФ маніяк з електрошокером напав на школярку, зґвалтував та вкрав її iPhone.

Як повідомляє SHOT, особливо жорстокий педофіл поки що на волі. Можливо, на його рахунку є не одна жертва.

Збоченець підстеріг 15-річну дівчинку на вулиці. Школярка близько дев'ятої вечора йшла з магазину додому дорогою в приватному секторі. У цей момент збоченець на неї накинувся і вдарив шокером. Дівчинка в паніці побігла від нього, та впала. Педофіл наздогнав, став її ґвалтувати, бити, душити. У результаті жертва знепритомніла.

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Після жорстокого зґвалтування та побоїв садист забрав iPhone та втік з місця події. Дівчинка тільки дісталася додому, її мати повідомила про все поліцію.

Нині ґвалтівника шукають. Порушено кримінальні справи за статтями "Згвалтування" та "Розбій".

Маніяки в РФ - останні новини

У Челябінській області РФ маніяк 14 років тримав і ґвалтував у підвалі викрадену дівчину. На момент викрадення жертві на ім'я Катерина було 19 років. Натомість маніяку Володимиру Ческідову - 37. Вони познайомилися на залізничному вокзалі, а потім разом поїхали додому до маніяка. Відтоді дівчину ніхто не бачив.

Жертва челябінського маніяка Катерина, вирвавшись на волю, одразу побігла до своєї рідної сестри, яка всі ці роки жила зовсім поряд із місцем її утримування.

72-річна мати челябінського маніяка Володимира Ческідова Валентина дала свідчення щодо утримування у полоні дівчини Каті у її будинку впродовж продовжує 14 років. За словами жінки, все було "добровільно".

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