Росіянці закидають статтю про наругу над місцями поховання через жартівливий ролик.

У РФ стався курйоз через бюст Батьківщини-матері: мешканку Самари звинуватили у нарузі з "місць поховання" після того, як вона жартома "помацала" груди статуї, знявши ролик для підписників в Instagram. Раніше місцева ФСБ відзначилася затриманням ЛГБТ-активіста.

Йдеться про 23-річну Олену Агафонову, якій інкримінують ч. 1 ст. 244 КК РФ за сторіс з волгоградським монументом, пише "Газета.ru".

На інцидент 23 липня відреагувала прокуратура Волгоградської області. Там назвали дії Олени наругою над пам'яткою культурної спадщини, приуроченою "Героям Сталінградської битви". Також зазначалося, що справу Олени "взяли під контроль".

Після цього росіянка поспішила вибачитися й розповіла виданню, що дуже "кається" і шкодує.

"Я приношу свої найглибші вибачення всім, кого хоч якось зачепила ця історія, надалі буду уважніше ставиться до того, що публікую. Мені дуже шкода, що так вийшло. Правда зглупила, за що каюсь", - сказала вона.

Також Агафонова підкреслила, що "патріотична" і любить РФ: "Моя бабуся пройшла війну, а мої діди доблесно захищали Батьківщину, жертвуючи собою заради нашого блага", - вказала вона.

У РФ хочуть доповнити Кримінальний Кодекс статтею про "русофобію"

Раніше уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова і віце-спікер Держдуми Ірина Ярова разом "вигадали", як ще більше урізати громадян РФ в правах і свободах на тлі війни, яку президент Росії веде в Україні.

Так, на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі вони запропонували розширити Кримінальний Кодекс РФ статтею "про русофобію". При цьому вони послалися на українців, які нібито піддаються русофобії і відчувають себе немов не у своїй країні в Україні. Зокрема, не можуть підтримувати 9 травня і говорити про російську літературу, заявляла Москалькова. Вона повідомила, що в Росії потрібно ввести за це кримінальну відповідальність.

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