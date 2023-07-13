Силовики відрапортували про затримання "зрадника Батьківщини" і показали, як це було.

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання ЛГБТ-активіста і волонтера правозахисного проекту "ОВД-Инфо" з Орловської області. Він нібито перераховував гроші на допомогу українській армії, що в РФ розцінюють як держзраду.

Як пише пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на спецслужбу, активіст, який "раніше змінив статеву приналежність з жінки на чоловіка", також вів "антиросійський" інформаційний ресурс.

"Встановлено, що активіст ЛГБТ-руху, який раніше змінив статеву приналежність з жінки на чоловіка, волонтер правозахисного медіа-проекту "ОВД-Инфо", визнаного в РФ іноземним агентом, адміністратор тематичного антиросійського інформаційного ресурсу здійснив безготівковий грошовий переказ на розрахунковий рахунок кредитно-фінансової організації України з метою надання фінансової допомоги ЗСУ", – йдеться в заяві.

Ім'я затриманого активіста не повідомляється. В "ОВД-Инфо" затримання активіста не коментують. Пропагандистське агентство "РИА Новости" публікує відео агресивного затримання активіста співробітниками спецслужби.

ОВД-Инфо - що відомо про проект

"ОВД-Инфо" (від абревіатури "Отдел внутреннних дел") – російський недержавний правозахисний медіапроект. Займається моніторингом переслідувань з політичних мотивів, випадків перевищення повноважень співробітниками російської поліції, насильства щодо політичних в'язнів з боку співробітників виправних установ тощо. Проект був заснований в 2011 році після масових затримань учасників мітингу проти фальсифікації парламентських виборів.

У 2021 році Мін'юст Росії включив "ОВД-Инфо" до реєстру незареєстрованих громадських об'єднань, що виконують функції "іноземного агента", а Роскомнадзор заблокував сайт проекту нібито через "пропаганду тероризму та екстремізму".

Вас також можуть зацікавити новини: