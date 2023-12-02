Як відомо, Росія почала "воєнізувати" школи, навчаючи дітей ходити маршем і стріляти зі зброї.

Схоже, Російська Федерація остаточно "довела" дітей так званими шкільними реформами, націленими на підготовку школярів до перманентної війни з Україною.

У Москві семикласниця ковтнула оцту, аби уникнути шкільних уроків. Дитина хотіла викликати легкі болі в животі, але не розрахувала з дозою, пише Shot.

Хитромудрий план придумала школярка з Новогирєєво. РосЗМІ заявляють, що таким чином дівчинка хотіла уникнути контрольної роботи.

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"Вона стягнула з кухні 9%-ий оцет, одяглася, взяла рюкзак і вийшла до під'їзду. Там вона зробила один ковток. Школярка не розраховувала, що їй стане настільки погано", - йдеться в повідомленні Shot.

В результаті семикласниця поспішно повернулася додому і попросила маму викликати швидку. Наразі станом дівчинки займаються медики, вона в лікарні. Її мама отримала штраф "за невиконання батьківських обов'язків". Дитину хочуть перевести на заочне навчання, сім'я вже займається цим питанням.

Росія зайнялася військовою підготовкою дітей у школах

У Росії режим Путіна "зайнявся" дітьми через повномасштабну війну в Україні: їм пропагандою і так званими "уроками мужності" в школах нав'язують думки про те, що померти за батьківщину - "добре", і що це не Росія веде війну зі світом, а світ є "ворожим" до Росії.

Зокрема, в наказі Мінпросвіти РФ йдеться про те, що для школярів вводять новий курс "Основи безпеки та захисту Батьківщини". До нього увійдуть дисципліни з навчання поводження зі зброєю та інші "науки", пов'язані з військовою підготовкою.

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