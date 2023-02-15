Російські видавництва вирішили просто передати сенс його останньої новинки в "стислому викладі", заявивши, що у росіян немає часу повністю читати книгу.

Російські видавництва викрутилися з положення й вирішили забезпечити росіян переказами тих іноземних книг, на які не змогли отримати офіційну ліцензію через санкції Заходу. Раніше там вже анонсували свої плани на легалізацію піратства.

Першою жертвою такого російського піратства стали мемуари принца Гаррі Spare, пише Forbes Russia. Офіційні права на цю книгу належать англо-американському видавництву Penguin Random House, які пішло з російського ринку.

Тепер "саммарі" книги з'явиться на російській платформі "ЛітРес", як анонсував сервіс Smart Reading.

Відео дня

"Мемуари герцога Сассекського поки не видані в Росії і вперше публікуються російською мовою в єдиному форматі - скороченій версії, стислому викладі", - йдеться в прес-релізі.

Як спробував виправдатися директор Департаменту з розвитку контенту ГК "ЛітРес" Євген Селіванов, випуск переказів іноземних книг пов'язаний із зайнятістю росіян, у яких просто немає часу читати книги цілком.

"У читачів все менше часу, щоб читати або слухати той чи інший нон-фікшен цілком", - зазначив він.

Однак це буде не єдина версія мемуарів з боку російських видавництв. Заробити на піратстві також вирішило видавництво "Ексмо-АСТ", анонсувавши загальний тираж книги в 3000 примірників. Інформацію про це підтвердив російським ЗМІ представник групи.

Книгою займеться видавництво групи "Ексмо-АСТ" - "Бомбора" в рамках проекту CrossReads. Там заявили, що електронна версія, а також аудіоформат мемуарів Гаррі з'являться вже в четвер, 16 лютого. У друкованому вигляді переказ можна буде прочитати в кінці місяця.

"У саммарі будуть відображені ключові ідеї книги без використання уривків з неї: автор саммарі прочитала книгу англійською і переказала на свою мову. Як і Smart Reading, Ми спираємося на закон про цитування", - пояснив гендиректор "Ексмо" Євген Кап'єв.

Він назвав таку крадіжку книги "російським стартапом", який дозволить громадянам РФ "частково розв'язати проблему доступності новинок нон-фікшену, і як альтернативу примусової ліцензії".

Разом з тим, ідею про переказ іноземних книг підтримали не всі російські видавництва. Критику з цього приводу висловили будинки Ad Marginem Press і Individuum. Там зазначили, що хоча переказ книг, а не пряме цитування, не суперечить закону - це все одно "не людський" метод ведення бізнесу, а справжнє завуальоване піратство.

Мемуари принца Гаррі

Мемуари Spare-автобіографічна книга принца Гаррі, написана у співавторстві з американським письменником Джоном Джозефом Морінгером. Світова прем'єра книги відбулася 10 січня 2023 року. Твір у перший же день побив рекорди продажів: за 24 години читачі придбали 1,43 млн копій книги. В Україні мемуари поки що знаходяться на етапі попереднього замовлення з можливістю придбання в березні.

Нагадаємо, що Гаррі вперше анонсував роботу над книгою у 2021 році. Тоді його звинуватили в порушенні протоколів королівської сім'ї.

Сенсаційну заяву про свої мемуари він зробив після переїзду зі своєю дружиною Меган Маркл в США. Повідомлялося, що Гаррі уклав контракт на видавництво мемуарів в 20 млн доларів. Тоді його витівку назвали останньою краплею в чаші терпіння нині покійної королеви Єлизавети II.

Вас також можуть зацікавити новини: