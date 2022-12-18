Як виявилось, "воююча з Заходом" Росія не може функціонувати без західних IT-рішень.

Поки Європейський Союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії, країна-ізгой серйозно задумалася скасувати покарання за використання програмного забезпечення без ліцензії.

Оскільки на території окупаційної федерації більше не можна купити ліцензійні Windows, офісні продукти та інший IT-софт, а зарубіжні постачальники перестали продовжувати ліцензії російським компаніям, влада всерйоз задумалась про легалізацію піратства. Про це повідомляють місцеві профільні ЗМІ.

Так звані заходи підтримки нібито підготувало й обговорює російське Мінцифри у співпраці з фахівцями Інституту розвитку підприємництва та економіки.

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Серед таких заходів обговорюється створення законопроєкту, який ввів би в РФ мораторій на кримінальну та адміністративну відповідальність для тих, кому зарубіжні розробники відмовилися продовжувати ліцензії. Зазначається, що "вітчизняний софт не завжди може замінити закордонний, а це перешкоджає роботі організацій".

Додамо, що зараз в Росії передбачена кримінальна відповідальність за використання піратських програм. Покарання може становити до 6 років позбавлення волі, а за злом програми покарання до 7 років ув'язнення.

Росіяни залишилися без смартфонів і побутової техніки

Нагадаємо, з лютого великі компанії, зокрема Apple, Microsoft, Logitech і т.д, призупинили поставки своєї продукції в Росію. Паралельно китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, по-тихому згортають свій бізнес в країні-агресорі.

У зв'язку з цим у Росії знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій. Поставки "дзвонілок" в першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

Також УНІАН писав, що в Росії хочуть налагодити виробництво власних смартфонів і комп'ютерів. І навіть взялися за створення власної мобільної ОС для "конкуренції" з Android.

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