Згідно з теорією російського терориста, місцева поліція та ФСБ, ймовірно, живуть за гроші Пригожина.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) знайшов "винних" у зриві свого виступу в книгарні "Листва" в Санкт-Петербурзі.

Йдеться про "гіркінські" лекції щодо бунту ПВК "Вагнер", анонсовані на 9 липня. Напередодні стало відомо, що "зустріч" проти Пригожина заблокував 78 відділ поліції, який вручив керівництву магазину відповідне застереження.

Як зазначив Гіркін у своєму Telegram, за підсумком розборок в "Листве" виявили бомбу.

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"Розбиратися приїхав ОМОН. У кількості 6 машин... а все тому, що в Санкт-Петербург з лекцією про заколот Пригожина (якого, як відомо, не було в природі) приїхав "колишній Стрєлков". Один і без зброї. Офіційно. Не ховаючись. Не з 10 тисячами до зубів озброєних "музикантів". Не вимагаючи "справедливості". І навіть без "переговорної кувалди", - вказав Гіркін.

Терорист резюмував, що у нього є чотири варіанти можливих причин "саботажу" лекцій:

Або він погрожує конституційному ладу РФ сильніше "бунтівника" Пригожина разом з його "бандою в 15 тисяч озброєних відморозків";

або керівництво "Ливарний, будинок 4" (будівля місцевого управління ФСБ) знаходиться на повному утриманні засновника ПВК "Вагнер";

або начальник УЗКС генерал Жало "поїхав" розумом (або другий варіант - також живе за рахунок Пригожина, уточнив Гіркін);

або взагалі всі варіанти спрацювали "в комплексі", заявив терорист.

Зрив лекцій Гіркіна в Санкт-Петербурзі - головне

Нагадаємо, що 8 липня терорист Гіркін "вибухнув" хвилею обурення у своїх соціальних мережах через зрив заходу, присвяченого заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Раніше терорист закликав повісити Пригожина за його бунт.

Захід було заплановано на 9 липня у будівлі пітерського книжкового магазину "Листва". За рахунок коштів, виручених в рамках події, керівництво магазину планувало підтримати армію окупантів донатом.

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