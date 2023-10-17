Працівниця філії фонду "Захисники вітчизни" отримала забій сідниць через бійку, яку влаштував найманець.

У РФ учасник ПВК "Вагнер" побив чиновників державного фонду країни-агресора, який був спеціально заснований для підтримки росіян, які воюють проти України.

За даними ASTRA, інцидент трапився 16 жовтня на вулиці Комсомольській міста Кірова. Відзначається, що раніше судимий 37-річний Максим Іванов - боєць ПВК "Вагнер", який також є учасником війни в Україні, прийшов до місцевої філії фонду "Захисники вітчизни" й звернувся за допомогою щодо відновлення документів.

Але щось пішло не так - стався конфлікт, під час якого "вагнерівець" побив керівника філії Фонду Олександра Матвєєва, якому згодом діагностували забій грудної клітини. Також дісталося ще двом співробітникам філії: у Наталії Швецової діагностували забій сідниці, а у Костянтина Памаскіна - забої обличчя.

Відео дня

За даними росЗМІ, учасник війни проти України затриманий.

Фонд "Захисники вітчизни" був заснований з ініціативи Путіну

Згідно з інформацією з відкритих джерел, державний фонд підтримки учасників війни проти України "Захисники вітчизни" був створений за особистою ініціативою президента РФ Володимира Путіна. Основні цілі установи - комплексний супровід "ветеранів спеціальної військової операції" та членів сімей загиблих. Передбачається, що "героям" і їх родичам нададуть допомогу в отриманні додаткової освіти, перенавчанні, працевлаштуванні, соціальної адаптації та ін.

Також їм обіцяють допомогти з ліками та медикаментами. Крім іншого, один з напрямків фонду - допомога в оформленні документів і присвоєння "статусу ветерана бойових дій".

Окупанти вчиняють злочини у РФ після участі в "путінській" війні

Як повідомляв УНІАН, росіяни, які воюють проти України, вже неодноразово "відзначалися" злочинами, вчиненими поза зоною бойових дій. Особливо часто через це потрапляють в поле зору учасники ПВК "Вагнер". Наприклад, у місті Гуково Ростовської області (РФ) "вагнерівець", який повернувся з фронту, святкував повернення зі своїм другом, а потім зґвалтував його. Встановлено, що раніше судимий 43-річний чоловік потрапив на війну прямо з колонії. Через півроку найманець повернувся додому, де під час застілля кілька разів ударив ножем свого друга в спину. А, коли той втратив свідомість, "вагнерівець" зґвалтував пораненого мітлою.

Вас також можуть зацікавити новини: