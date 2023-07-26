Раніше він був засуджений за кількома статтями.

У Бурятії найманець приватної військової компанії "Вагнер" напав з гранатою на жінку.

Як пише російський Telegram-канал Astra, інцидент стався в Улан-Уде минулої суботи. 29-річний "вагнерівець" Руслан Гатін забрав у 55-річної співробітниці кафе три мобільні телефони, погрожуючи їй навчальною гранатою "Ф-1".

З'ясувалося, що найманець повернувся з війни в Україні у травні 2023 року. Раніше його судили за крадіжку, грабіж і умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть.

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Окупанта затримали, відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу Російської Федерації ("розбій із застосуванням зброї").

Окупанти повертаються до Росії

Навесні повідомлялося, що в Москві учасник війни проти України напав на сусідку, жорстоко побив її і підпалив ліжко.

У Самарській області контрактник під час відпустки зґвалтував у себе вдома восьмикласницю.

Також повідомлялося, що в Новосибірську чоловік з шевроном, схожим на символіку приватної військової компанії "Вагнер", зґвалтував двох школярок, погрожуючи їм гранатою.

А в Кіровській області бойовик "Вагнера" вбив жінку, яка здавала йому житло.

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