У машині знаходився сам юнак, а також п'ятеро його друзів.

У російському Новочеркаську 14-річний підліток за кермом Hyundai влаштував смертельну ДТП. Загинули п'ятеро людей, включно з водієм.

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Про це повідомляє російський Telegram-канал LIFE SHOT.

Зазначається, що в машині знаходився сам юнак, а також п'ятеро його друзів - троє хлопців і дві дівчини (всі - приблизні ровесники водія). Школяр не впорався з керуванням автомобілем і влетів у дерево.

В аварії вижив тільки один хлопець, сам водій та інші пасажири загинули.

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Автор: Дмитро Захаров