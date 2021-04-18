У Росії підлітки загинули в ДТП / скріншот з відео
У російському Новочеркаську 14-річний підліток за кермом Hyundai влаштував смертельну ДТП. Загинули п'ятеро людей, включно з водієм.
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Про це повідомляє російський Telegram-канал LIFE SHOT.
Зазначається, що в машині знаходився сам юнак, а також п'ятеро його друзів - троє хлопців і дві дівчини (всі - приблизні ровесники водія). Школяр не впорався з керуванням автомобілем і влетів у дерево.
В аварії вижив тільки один хлопець, сам водій та інші пасажири загинули.
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