Штрафні санкції будуть застосовуватися за недотримання вимог перевезення, зберігання та реалізації побічних продуктів тваринництва.

Держдума запропонувала штрафувати на суму до 450 тисяч рублів за порушення правил поводження з гноєм.

Адміністративний штраф пропонується виписувати за недотримання вимог при зберіганні, транспортуванні, обробці, переробці, реалізації гною та посліду. Штраф для посадових осіб складе від 30 тисяч до 40 тисяч рублів, для ІП - від 50 тисяч до 60 тисяч рублів, для компаній - від 250 тисяч до 350 тисяч рублів.

За повторне порушення: для посадових осіб - від 40 тисяч до 50 тисяч рублів, для ІП - від 60 тисяч до 70 тисяч рублів, для компаній - від 350 тисяч до 450 тисяч рублів.

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Коментуючи законодавчу ініціативу спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала Міністерство сільського господарства "зануритися" в проблему накопиченого сільськогосподарськими підприємствами гною, яка може призвести до штрафних санкцій.

Новини Росії: деталі

В Якутії скульптор Михайло Боппосов зліпив кролика з перегною і навчив його грати на барабані.

Автор "творіння" вважає, що кролик з фекалій "несе в собі якийсь таємний сенс". Дивну скульптуру пов'язали з війною, адже "барабан у воєнний час використовується для подачі різних сигналів".

У Росії вирішили продовжити багаторічну традицію і провели чемпіонат з метання коров'ячого гною. Змагання проходило в Пермському краї. Росіяни були в захваті від чемпіонату і навіть стверджували, що гній "зовсім не пахне".

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