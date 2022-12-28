Дивна скульптура вміє грати на барабані, який, до речі, також зробили з фекалій.

В Якутії (РФ) скульптор Михайло Боппасов зліпив кролика з перегною та навчив його грати на барабані.

Як повідомляє місцеве видання Yakutia.Info, автор "творіння" вважає, що кролик з фекалій "несе в собі якийсь таємний зміст". Дивну скульптуру пов'язали з війною, адже "барабан у воєнний час використовується для подання різних сигналів".

"Який прихований посил таїться в барабанному стуку кролика з гною? Можливо, ми зрозуміємо це тільки в міру розвитку подій наступного року", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Місцеві неабияк радіють інсталяції з перегною: залюбки фотографуються та аплодують "таланту" кролика-музиканта.

Новини "русского мира": що відбувається у РФ

Росія живе нескінченним потоком треш-новин. Зокрема, нещодавно вчитель із Новосибірської області РФ влаштував своїм учням прощальну алко-вечірку. У розпал веселощів у квартиру прийшли їхні батьки та поліція.

А у Москві неповнолітня дівчина зізналася, що мати впродовж трьох років продавала її доньку клієнтам. Дівчинка поскаржилася у соцзахист тільки зараз, останньою краплею стала БДСМ-сесія.

Перед цим у Володимирській області Росії мати змушувала доньку повіситися через те, що та зустрічається з українцем.

Вас також можуть зацікавити новини: