Сторони конфлікту не поділили паркувальне місце.

У Нижньому Новгороді (РФ) чоловік закопав у снігу машину одинокої матері, бо не поділив з нею паркувальне місце.

Про це повідомляє Telegram-канал "Лента дна".

Чоловік начебто розлютився через те, що жінка зайняла його паркувальне місце, на якому він розчистив сніг.

Читайте також"Не бачила їхнє майбутнє": росіянка придушила та винесла на мороз власних дітей (фото)Втім, росіянин вирішив не витрачати сили та час задля розчищення іншого паркувального місця для свого авто. Натомість він помстився жінці, закопавши у снігу її автівку.

На ролику з місця подій видно, як чоловік завзято блокує машину снігом. Авторка відео зазначає, що транспорт належить жінці, що сама виховує дитину. Отже, у неї нема чоловіка, який міг би допомогти.

Як повідомляв УНІАН, раніше в одному з сіл Омської області (Росія) дітям замість піску привезли землю з кладовища. На опублікованому відео у Twitter помітно, як місцеві мешканці розбирають грудки землі та виймають звідти штучні квіти, деталі вінків та хрестів.

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