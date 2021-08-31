До поліції звернувся брат підозрюваного.

У Приморському краї 27-річний чоловік застрелив мати, яка зізналася у зраді батькові.

Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє РЕН ТВ.

Конфлікт між безробітним чоловіком і його матір'ю стався в неділю, 29 серпня, в селі Дальній Кут. У якийсь момент жінка зізналася синові, що зраджувала його батькові. У відповідь той схопив зброю і вистрілив у матір. Від отриманого вогнепального поранення шиї потерпіла померла на місці.

Брат підозрюваного, який дізнався про подію, повідомив про все в поліцію.

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Рушницю, з якої був зроблений постріл, чоловік не реєстрував. За його словами, він знайшов зброю в лісі у 2019 році.

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Автор: Денис Прядко