Підозрюваних затримали.

У Росії чоловіка вбили після того, як він попросив пару інших пасажирів у маршрутці надіти захисні маски.

Читайте такожУ Туреччині п'яні росіянки напали на медсестру за прохання надіти маскиВідео інциденту опублікував Telegram-канал «Mash на мойке».

«53-річний науковий співробітник їхав з корпоративу і зробив зауваження парі, яка сиділа поруч – мовляв, пандемія, безвідповідально себе ведете. Слово за слово, всі вийшли на Індустріальному проспекті, в результаті чоловік отримав ніж у спину, врятувати його не вдалося», – йдеться в описі до відео.

Нападника та його супутницю затримали, вони обидва з Оренбурзької області: «40-річний любитель вирішувати суперечки холодною зброєю вже був судимий за наркоту та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц