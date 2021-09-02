Після цього він витягнув тіло з ліфта і спробував втекти з місця злочину.

У Казані кілер зайшов за своєю жертвою в ліфт і застрелив її з карабіна.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Life Shot.

Інцидент стався в ліфті багатоповерхівки на вулиці Мінській. На кадрах видно, що чоловік навіть не ховав карабін "Сайгу", і зайшов слідом за жертвою в кабіну ліфта. За даними видання, там кілер вбив чоловіка пострілом в голову.

Повідомляється, що після цього він витягнув тіло з ліфта і спробував втекти з місця злочину на автомобілі.

Наразі 36-річного чоловіка затримано. Проти нього порушено кримінальну справу.

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Автор: Денис Прядко