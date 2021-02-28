В Астрахані син місцевого депутата збив двох людей на пішохідному переході.
Читайте такожРосіянин півроку живий з трупом брата в квартиріПро це повідомляє Telegram-канал Baza.
Зазначається, що водій був напівголий і поводився «неадекватно».
В результаті ДТП постраждали військовий прокурор та його дружина, вони отримали важкі травми й переломи.
Водій намагався битися з поліцейськими, але був затриманий, на нього наділи наручники. Він відмовився від медосвідчення.
Як пише Telegram-канал «Лентач», винуватцем аварії є Артем Леванов - син місцевого екс-депутата від Едра. Він був п'яний, а з одягу на хлопці була тільки куртка та взуття.
Постраждалими пішоходами виявилися військовий прокурор Казбек Кудаєв та його дружина.
Вас також можуть зацікавити новини
- Шукали священика-кілера: у Росії ОМОН увірвався в жіночий монастир з кувалдами (відео)
- Росіянки потрапили в скандал, виконавши відвертий танець в адміністрації (відео)
- Прийшли "в гості": у Пітері троє чоловіків зґвалтували 16-річну школярку
- У Росії змагання з дзюдо закінчилися масовим побоїщем (відео)
- Навального не побили по прибуттю в колонію: ув'язнені здивовані
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram