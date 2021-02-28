Водій намагався битися з поліцейськими.

В Астрахані син місцевого депутата збив двох людей на пішохідному переході.

Читайте такожРосіянин півроку живий з трупом брата в квартиріПро це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що водій був напівголий і поводився «неадекватно».

В результаті ДТП постраждали військовий прокурор та його дружина, вони отримали важкі травми й переломи.

Водій намагався битися з поліцейськими, але був затриманий, на нього наділи наручники. Він відмовився від медосвідчення.

Як пише Telegram-канал «Лентач», винуватцем аварії є Артем Леванов - син місцевого екс-депутата від Едра. Він був п'яний, а з одягу на хлопці була тільки куртка та взуття.

Постраждалими пішоходами виявилися військовий прокурор Казбек Кудаєв та його дружина.

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Автор: Катерина Шварц