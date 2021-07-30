Незадовго до події потерпіла посварилася з подругою, і та попросила чоловіка якось її покарати. Чоловік звернувся до знайомого поліцейського.

У Саратові поліцейський зґвалтував 18-річну дівчину на прохання друга.

Про це повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

За їхніми даними, незадовго до події потерпіла посварилася з подругою, і та попросила чоловіка якось її покарати. Чоловік з відповідним проханням звернувся до свого друга - чергового частини відділу поліції. Після цього поліцейський викликав дівчину в кабінет для затриманих і зґвалтував її.

Надалі з'ясувалося, що камери відеоспостереження там були відсутні, а візит потерпілої до відділку в журналі обліку відвідувачів зафіксований не був.

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При вивченні записів з камер спостереження з'ясувалося, що 18-річна дівчина все-таки приходила у відділок.

Зараз поліцейський пішов на лікарняний, а слідчі проводять перевірку.

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Автор: Денис Прядко