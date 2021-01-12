Правоохоронці відкрили справу за фактом демонстрації нацистської символіки.

В Удмуртії забаганка російських батюшок вилилася у справжній скандал. Священники попросили місцевий цирк переодягнути тварин нацистів. Тепер ідеєю зацікавилась поліція.

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Про це йдеться у повідомленні місцевої прокуратури та заяві Іжевської єпархії.

Тварин переодягнули у нацистів, а дресирувальників – у червоноармійців для одного з циркових номерів різдвяного дитячого шоу 8 січня під супровід дикторського тексту і візуального ряду.

Правоохоронці відкрили справу за фактом демонстрації нацистської символіки.

Водночас у єпархії нічого страшного не побачили. Навпаки – кажуть, шоу формує у глядачів негативне ставлення до ідеології нацизму й екстремізму.

Образ, мовляв, використали, щоб показати «не просто перемогу над фашизмом, а й всесвітнє осудження ідеалів нацистської Німеччини».

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Автор: УНІАН