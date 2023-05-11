Рогозін вважає, що уникнути другої хвилі мобілізації можна тільки за умови масового напливу бажаючих відправитися на війну за контрактом.

У Росії потрібно почати другу хвилю мобілізації через брак солдатів на війні в Україні, заявив колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

"Треба мати на увазі, що ворог сильніший за нас. Ми не можемо тут діяти таким чином, що кожен сам за себе. Тому потрібна мобілізація. Вона повинна була пройти не тільки одна на початку осені, повинна була пройти ще одна. У нас є проблеми з особовим складом, тому що хлопців ранять, наших бійців вбивають", - сказав Рогозін.

За його словами, російська армія продовжує нести втрати, навіть коли бойові дії знаходяться на паузі, - це відбувається через артилерійські обстріли.

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"Їх треба заповнювати. Доведеться кожному чоловікові в нашій країні відповісти на це питання: де ти був, коли нашій країні було важко", - підкреслив Рогозін.

Він вважає, що уникнути другої хвилі мобілізації можна тільки за умови масового напливу бажаючих відправитися на війну за контрактом. Однак зараз набір добровольців відбувається не дуже швидко і ефективно, незважаючи на те, що є "колосальний резерв" з офіцерів і військових, які служили в армії Росії, зазначив Рогозін. На його думку, такі люди повинні бути "найбільш мотивованими" і "не спокушатися рублем і іншими пряниками".

Інші заяви Рогозіна

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував Кремль за яскраві феєрверки в Москві на 9 травня і "ткнув носом" російську армію за всі поразки в Україні. Він визнав, що в окупантів "дуже великі" проблеми на фронті і закликав замість гулянь зосередитися на війні.

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який нібито перебуває на позиціях росіян у тимчасово окупованій Запорізькій області, розповівши, що підрозділи окупантів чекають контрнаступу Сил оборони України і прогнозують, що "буде важко".