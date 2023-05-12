Згідно зі статистикою МВС РФ, у 2022 році кількість росіян, які отримали нові паспорти через зміну статі зросла майже вдвічі порівняно з 2021 роком.

Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін назвав шахраями росіян, які змінюють стать тільки за документами нібито для того, щоб уникнути служби в армії і призову на війну в Україні по мобілізації.

За його словами, такі люди "порушують інтереси Росії і підривають обороноздатність країни".

"Зміна статі на папері - це обман, шахрайство. Я маю на увазі тих, хто побіг і для того, щоб піти від мобілізації, змінив стать. Ми будемо діяти з урахуванням нових реалій", - заявив Бастрикін.

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Згідно зі статистикою МВС РФ, у 2022 році кількість росіян, які отримали нові паспорти через зміну статі зросла майже вдвічі порівняно з 2021 роком: з 554 до 936 осіб. Лідерами тут стали столичні агломерації - Москва з Підмосков'ям і Петербург з Ленінградською областю.

Заборона в РФ на зміну статі в паспорті

У Російському Мін'юсті планують законодавчо заборонити громадянам міняти стать в паспорті, розповів глава відомства Костянтин Чуйченко. За його словами, це стане одним з перших кроків по закріпленню сімейних цінностей в законодавстві.

У Держдумі вирішили прискорено ввести заборону на зміну статі без хірургічної операції - для цього найближчим часом в нижню палату парламенту внесуть відповідний законопроект, повідомила глава комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна. Документ можуть розглянути вже 15 травня.

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