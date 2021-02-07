Офтальмолог відправив дитину на госпіталізацію.

У Москві 13-річний школяр отримав опік сітківки правого ока при відвідуванні театру.

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Про це повідомляє "Звезда", посилаючись на матір потерпілого Ірину. Жінка розповіла, що під час виступу на її сина навели промінь з лазерної указки. У лікарні, куди звернулися потерпілий з матір'ю, поставили діагноз «променевий опік сітківки ока».

"Під час виступу ми звернули увагу на промені зелених лазерних указок, які були спрямовані в партер. Діти припустили, що таким чином керівництво театру "виховувало" глядачів - щоб вони не дивилися в смартфони. Рівно через добу мій син сказав, що не бачить правим оком. Офтальмолог відправив дитину на госпіталізацію. У лікарні нам підтвердили діагноз - опік сітківки ока", - розповіла Ірина.

Жінка звернулася в поліцію з проханням провести перевірку в театрі. За її словами, вона звернулася також до Міністерства культури і найняла адвоката, якій допоможе довести факт порушень під час вистави. У правоохоронних органах повідомили про ініціацію перевірки.

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Автор: УНІАН